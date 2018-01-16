بريد الجزائر يصدر طابعا بريديا حول “اليوم الوطني للبلدية”

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بريد الجزائر يصدر طابعا بريديا حول “اليوم الوطني للبلدية”
بقلم النهار أونلاين

يصدر بريد الجزائر، يوم الخميس المقبل، طابعا بريديا تحت عنوان: “اليوم الوطني للبلدية”، حسب بيان لذات المؤسسة.

تعتبر البلدية  الخلية الأساسية للديمقراطية المحلية والحجر الأساس للدولة أين يتم التعبير عن الإرادة الشعبية وتجسيد القيم والمبادئ الأساسية للتنظيم الجمهوري الديموقراطي والشعبي للدولة الجزائرية،

ويشكل 18 جانفي من سنة 1967، عقدا تأسيسيا لهذا التنظيم  باعتباره التاريخ الموافق لصدور أول  إطار قانوني خاص بالبلدية الجزائرية ما بعد الاستقلال،

وجاء هذا الإصدار الطوابعي، بقيمة 25 دج للطابع الواحد، وبحجم 43 X 29، حيث سينطلق البيع المسبق يوم الخميس 18 المقبل.

كما سيرفق الطابع البريدي الجديد بظرف مصور يحمل ختم اليوم الأول، بقيمة 7 دينار جزائري.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital