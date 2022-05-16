بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة لنقل وتسليم الطرود ما بين الولايات
اطلق بريد الجزائر،اليوم الإثنين، خدمة جديدة لنقل وتسليم الطرود ما بين الولايات، تشرف عليها وكالات البريد السريع EMS.
وحسب الصفحة الرسمية لبريد الجزائر، فإن الخدمة الجديدة ستكون بتسعيرة 290 دينار وتتكفل بنقل وتسليم الطرود التي لا يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات.
وستكون هذه الخدمة متاحة عبر وكالات EMS ونقاط البيع المتواجدة في مكاتب البريد عبر 58 ولاية.
هذا وتوفر هذه الخدمة الجديدة “استلام”، تلقي الطرود حصريا عبر الوكالات التجارية للبريد السريع EMS بين 24سا – 48سا، كما انها حاليا عند الإرسال لا تحتاج لسجل تجاري.
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كشف البنك الوطني الجزائر، أنه يمكن للمستفيدين من التمويلات دفع أقساطهم الشهرية عن طريق حساباتهم البريدية. وهذا بموجب إتفاقية وقعها البنك الوطني الجزائري وبريد الجزائر.
وأوضح البنك في بيان له، أنه وقع مع بريد الجزائر إتفاقية في إطار توفير خدمة الإقتطاع المباشر والآلي على الحسابات الجارية البريدية. للزبائن المستفيدين من تمويلات لدى البنك الوطني الجزائري مع توفير خيار المسح”.
وتسمح هذه المبادرة للزبائن الذين يحوزون على حسابات جارية بريدية لدى مؤسسة بريد الجزائر والمستفيدين من تمويلات البنك الوطني الجزائري. بخصم أقساطهم الشهرية بطريقة آلية من حسابهم البريدي. وهذا بدون إلزام توطين دخلهم الشهري لدى البنك الوطني الجزائري.
كما تم إمضاء هذه الاتفاقية من طرف المسؤولين الأولين لبريد الجزائر والبنك الوطني الجزائري، لؤي زيدي ومحمد لمين لبو، على التوالي، وذلك يوم الخميس، بمقر المديرية العامة لبريد الجزائر، بحضور مجموعة من الإطارات السامية لكلا المؤسستين.
وأضاف البيان، أنه ومن خلال هذا الإجراء، تهدف كلتا المؤسستين إلى تعزيز علاقات التعاون بينها لصالح الزبائن من خلال خدمات توفر أريحية أكبر للمواطنين. وتسهيل إجراءات منح التمويلات المصرفية. وهذا تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية في هذا المجال.
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البنك الوطني الجزائري يطلق البطاقة “البيبنكية” مسبقة الدفع
أعلن البنك الوطني الجزائري، عن قيامه بإطلاق البطاقة البيبنكية الجديدة والحصرية مسبقة الدفع.
وأوضح أن هذه البطاقة البيبنكية تمنح مجانا لزبائن البنك من الأفراد وأصحاب حسابات الشيكات أو حسابات التوفير. حيث يقدمونها بدورهم إلى أشخاص آخرين أو بالأحرى لمن يريدون.
كما تسمح لحامليها بإجراء معاملات السحب والدفع للأموال التي سبق تعبئتها لهذا الغرض. فيقوم الزبون المانح بتعبئة البطاقة مسبقة الدفع عن طريق التحويل من حساب الشيكات أو من حساب التوفير.
وكشف البنك العمومي، أنه يمكن لصاحب الحساب منح العديد من البطاقات البيبنكية مسبقة الدفع لأشخاص مختلفين. فيما لا يمكنه منح أكثر من بطاقة واحدة لنفس الحامل. كما تسمح البطاقة البيبنكية مسبقة الدفع بإجراء العديد من العمليات المصرفية. والتي تشمل إجراء عمليات الدفع على مستوى نقاط البيع المزوّدة بأجهزة الدفع الإلكتروني. وإجراء معاملات الدفع عبر الأنترنت على مواقع تجار الواب المنخرطين في شبكة الدفع ما بين البنوك.
ويتعلق الامر أيضا بإجراء عمليات السحب النقدي على أجهزة الصرافات الالية المتصلة بشبكة الخدمات المصرفية الالكترونية ما بين البنوك وعلى الشبابيك الأتوماتيكية للبنك الوطني الجزائري إلى جانب الاطلاع على رصيد حساب الدفع المسبق وعلى آخر عشر عمليات مصرفية عبر الموزعات الاوتوماتيكية للأوراق والشبابيك الاوتوماتيكية للبنك الوطني الجزائري.
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