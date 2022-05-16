بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة لنقل وتسليم الطرود ما بين الولايات

اطلق بريد الجزائر،اليوم الإثنين، خدمة جديدة لنقل وتسليم الطرود ما بين الولايات، تشرف عليها وكالات البريد السريع EMS.

وحسب الصفحة الرسمية لبريد الجزائر، فإن الخدمة الجديدة ستكون بتسعيرة 290 دينار وتتكفل بنقل وتسليم الطرود التي لا يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات.

وستكون هذه الخدمة متاحة عبر وكالات EMS ونقاط البيع المتواجدة في مكاتب البريد عبر 58 ولاية.

هذا وتوفر هذه الخدمة الجديدة “استلام”، تلقي الطرود حصريا عبر الوكالات التجارية للبريد السريع EMS بين 24سا – 48سا، كما انها حاليا عند الإرسال لا تحتاج لسجل تجاري.

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