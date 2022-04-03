بريد الجزائر يعلن عن مواقيت العمل في رمضان

وضعت مؤسسة بريد الجزائر برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك لهذه السنة. وذلك من خلال تحديد مواقيت عمل المؤسسات البريدية.

واعلنت بريد الجزائر في بيانها ان مواقيت بالمصالح الإدارية سيكون من الاحد إلى الخميس. بداية من الساعة 8:30 إلى غاية 15:30 مساءً.

وبرمجت أوقات العمل بالمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق، من يوم السبت إلى الخميس. بداية من الساعة 8.30 إلى غاية 17.00 مساء.

في حين المؤسسات البريدية التي تعمل وفق لنظام الخدمة المستمر والمحدود بما في ذلك الشبابيك الملحقة ومراكز الإيداع والتوزيع. من يوم السبت إلى الأربعاء، بداية من الساعة 9.00 إلى غاية 15.00 مساء. بينما يوم الخميس من من الساعة 9.00 إلى غاية 13.00 زوالا.

وكذا المراكز البريدية المتخصصة والمنظمة وفقا لنظام الفرق من يوم السبت إلى الخميس. بداية من الساعة 8.30 إلى غاية 17.00 مساء.

والمراكز البريدية المتخصصة التي تعمل وفقا لنظام الخدمة المحدود من يوم السبت إلى الأربعاء. بداية من الساعة 9.00 إلى غاية 15.00 مساء. بينما يوم الخميس من من الساعة 9.00 إلى غاية 13.00 زوالا.

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