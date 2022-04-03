بريد الجزائر يعلن عن مواقيت العمل في رمضان
وضعت مؤسسة بريد الجزائر برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك لهذه السنة. وذلك من خلال تحديد مواقيت عمل المؤسسات البريدية.
واعلنت بريد الجزائر في بيانها ان مواقيت بالمصالح الإدارية سيكون من الاحد إلى الخميس. بداية من الساعة 8:30 إلى غاية 15:30 مساءً.
وبرمجت أوقات العمل بالمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق، من يوم السبت إلى الخميس. بداية من الساعة 8.30 إلى غاية 17.00 مساء.
في حين المؤسسات البريدية التي تعمل وفق لنظام الخدمة المستمر والمحدود بما في ذلك الشبابيك الملحقة ومراكز الإيداع والتوزيع. من يوم السبت إلى الأربعاء، بداية من الساعة 9.00 إلى غاية 15.00 مساء. بينما يوم الخميس من من الساعة 9.00 إلى غاية 13.00 زوالا.
وكذا المراكز البريدية المتخصصة والمنظمة وفقا لنظام الفرق من يوم السبت إلى الخميس. بداية من الساعة 8.30 إلى غاية 17.00 مساء.
والمراكز البريدية المتخصصة التي تعمل وفقا لنظام الخدمة المحدود من يوم السبت إلى الأربعاء. بداية من الساعة 9.00 إلى غاية 15.00 مساء. بينما يوم الخميس من من الساعة 9.00 إلى غاية 13.00 زوالا.
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أطلق بريد الجزائر، عرض ترويجي جديد للبريد السريع EMS الخاص بشهر رمضان المبارك 2022 بشعار “ريحة البلاد”. حيث يمكن للزبون، إرسال 4 كغ ودفع 2 كغ فقط عبر 48 وكالة تجارية للبريد السريع. و300 مكتب إيداع المتواجدين عبر مؤسسات بريد الجزائر.
كما يتعلق العرض الجديد بالمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان “فريك، كزبرة، نعناع، توابل، القمح الصلب، الخضروات، الفواكه، كعكات تقليدية”. إضافة الشاي، شاي الأعشاب، الفواكه الجافة وغيرها.
في حين، أشار بيان بريد الجزائر، أن العرض صالح فقط للطرود البريدية التي يتراوح وزنها ما بين 2 و4 كغ. وهذا على المستوى الدولي وذلك من 15 مارس إلى 2 ماي من السنة الجارية.
وأفاد بريد الجزائر، أن البضائع المعنية “مقبولة” والمتعلقة بعرض رمضان 2022 “ريحة البلاد”، المنتجات الغذائية والمنتجات المعلبة،باستثناء الصلصات والسوائل المطبوخة. والفواكه والخضروات الموسمية المنتجة في الجزائر والحلويات الأخرى، التمور والفواكه المجففة، الحبوب “فريك/كوربا”، بهارات أو منتجات أخرى من نجوم رمضان.
إضافة إلى الكعكات والحلويات الشرقية والتقليدية الجزائرية، النعناع والكزبرة والشاي وشاي الأعشاب ،الملابس الجزائرية والأغراض الشخصية الأخرى.
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كما كشف وزير البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ان بريد الجزائر اليوم يملك شبكة من أكثر من 4000 مكتب عبر الوطن. حتى يكون قريب من المواطن عبر كامل ربوع الوطن.
وقال الوزير خلال نزوله ضيف على برنامج 52 دقيقة إقتصاد أزيد من 4000 مكتب بريد موزع عبر الوطن. نجد 95 بالمائة منهم مربوطة بالألياف البصرية بالإضافة غلى ربطها بالنقال أوالساتل.