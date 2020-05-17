بريد الجزائر ينشر تفاصيل المنحة الإستثنائية لمستخدمي المؤسسة

إستحدثت مؤسسة بريد الجزائر منحة إستثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسة العمومية لضمان خدمة الإستمرارية الحيوية البريدية في إطار التدابير المتخدة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح بيان المؤسسة أن المنحة يستفيد منها العمال الحاضرون الذين يساهمون بشكل فعلي ومباشر والمتواجدين في إحتكاك مباشر مع الزبائن.

وطبقا لقائمة مناصب العمل ووقفا للقائمة الشهرية الصافية المحددة ضمن الملحق المرفق بهذا المقرر.

كما حدد بيان المؤسسة أن المنحة الإستثنائية تصرف شهريا بناءا على القوائم الإسمية للفئة المستخدمة طبقا للمادة 2 المبلغة دوريا من قبل مدراء وحدات الولائية للبريد.

وسيتم صرف هذه المنحة الإستثنائية حسببقائمة مناصب العمل المستفيدة التالية:

رئيس مؤسسة بريدية يسفيد من 35.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

مكلف بالزبائن يسفيد من 30.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

رئيس مصلحة يسفيد من 30.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

مسؤول مصلحة يسفيد من 30.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

أمين الصندوق يسفيد من 30.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

المكلفون بمهام النظافة والتطهير التابعون لذات المؤسسة الناشطين على المكاتب البريدية يسفيدون من 10.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

المكلفون بهام الامن والحراسة التابعون لذات المؤسسة الناشطين على المكاتب البريدية يسفيدون من 10.000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.

العمال القائمون بمهمة مكلف بالزبائن في إطار عمليات الإستخلاف يسفيدون من 3000 ألف دينار من المنحة الإستثنائية.