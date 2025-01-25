بريد الجزائر يُطلق عملية توظيف

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن فتح باب توظيف وطني حسب المناصب المتاحة، وذلك إبتداءً من اليوم السبت.

ويأتي هذا، عملا بتوجيهات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وفي مسعى لتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتخفيف الضغط على مستوى المكاتب البريدية.

وحسب بيان للمؤسسة، يتم التوظيف وفقًا للاحتياجات المحددة لكل ولاية. استنادًا إلى الخطط المعتمدة من طرف مديرية الموارد البشرية. وذلك في إطار القانون المعمول به والذي يتضمن إالزامية التنسيق الفعال مع الوكالات المحلية للتشغيل.

وعليه، تُنهي مؤسسة بريد الجزائر إلى علم الراغبين في الترشح بأنهم مدعوون لتسجيل أنفسهم في الوكالات المحلية للتشغيل في ولاياتهم. أو تقديم طلباتهم عبر المنصة الالكترونية “Emploitic” الخاصة بالتوظيف.

هذا وتؤكد مؤسسة بريد الجزائر، حرصها الشديد على توفير فرص متكافئة وعادلة لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط المطلوبة. مع ضمان شفافية وفاعلية في كافة مراحل عملية الانتقاء.

وللتسجيل ومعرفة الشروط التفصيلية لكل منصب، دعت المؤسسة، المهتمين، لزيارة المنصة المخصصة عبر الرابط التالي:

https://careers.poste.dz