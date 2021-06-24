“بريست” يمنح الضوء الأخضر لرحيل “بلقبلة”

أكد “غريغوري لورينزي” المدير الرياضي لنادي “بريست” الفرنسي، أن الجزائري “هاريس بلقبلة” يمتلك الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الفريق ولن تعقد له الإدارة مأمورية خروجه، فلديهم إتفاق كامل مع اللاعب الجزائري.

وقال “غريغوري لورينزي” في تصريحات صحفية: “فكرتنا هذا الموسم هي عدم ترك أي لاعب يغادر الفريق، الوحيد الذي يمكنه ذلك هو هاريس بلقبلة فلديه التصريح من أجل ذلك”.

يذكر أن “بلقبلة” مطلوب في عدد من الأندية الفرنسية أبرزها “مونبوليي” و”ماتز” بعد تألقه الكبير هذا الموسم مع فريقه “بريست”، ويسعى اللاعب الجزائري للانضمام لفريق بطموحات أكبر من أجل التطور أكثر فأكثر.