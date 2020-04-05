بريطانيا.. إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4313 حالة

كشفت السلطات البريطانية عن إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بنسبة 20 في المائة.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، نقلا عن وكالة الأنباء البريطانية، ان إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في المستشفيات في المملكة بلغ 4313 حالة في الثالث من أفريل الجاري.

وأضافت الوزارة أنه حتى يوم أمس السبت تم فحص 183190 شخصا ثبتت إصابة 41903 منهم.

هذا وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بمرض كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية 3939 من إجمالي العدد في المملكة المتحدة.

وتراوحت أعمار المتوفين في انجلترا بين خمسة أعوام و104 اعوام.