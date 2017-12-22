بريطانيا تتهم روسيا بزعزعة أوروبا

أعلن مكتب وزير الخارجية البريطاني أن الوزير بوريس جونسون، سيبلغ نظيره الروسي خلال محادثات الجمعة، بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تكون كما هي، لحين توقف موسكو عن محاولة “زعزعة استقرار” أوروبا.

وتأتي زيارة جونسون إلى موسكو في وقت يشهد توترا في العلاقات بين لندن وموسكو.

نتيجة خلافات بشأن أوكرانيا وسوريا، إلى جانب مزاعم تنفيها روسيا بشكل قاطع، عن تدخلها في سياسات عدد من الدول الأوروبية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن قرار خفض مستوى الحوار بين البلدين كان قرار لندن.

وبشأن تصريحات وزير الخارجية البريطاني الأخيرة التي تنتقد موسكو، قالت إن التصريحات لم تثر إلا الضحك في روسيا.