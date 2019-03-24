بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى المغرب

حذّرت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها من السفر إلى المغرب، بسبب خطر التعرض لحادث إرهابي أو الخطف على يد جماعات إرهابية.

وجاء تحذير بريطانيا لرعاياها الراغبين في السفر الى المغرب ، امس السبت، عبر موقعها على الإنترنت قائلة: “إنه من المرجح أن يحاول الإرهابيون شن هجمات في المغرب،و عليه يجب أن تكون متيقظا في جميع الأوقات”.

وأضافت: “هناك تهديد متزايد لهجوم إرهابي عالمي ضد المصالح البريطانية والرعايا البريطانيين، من مجموعات أو أفراد بدافع الصراع في العراق وسوريا، يجب أن تكون متيقظا في هذا الوقت”.

كما ذكرت بحادث مقتل السائحتين الإسكندينافيتين قائلة: “قُتل اثنان من الرعايا الأجانب أثناء التنزه بالقرب من جبل توبقال في ديسمبر الماضي”.

وتابعت: “كما حذرت السلطات المغربية من تهديد متزايد مرتبط بعدد المغاربة المتعاطفين أو الذين ينتمون إلى داعش، والجماعات المتطرفة الأخرى، وتبلغ بانتظام عن تعطيل الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء البلاد”.

“والتي يهدف بعضها إلى شن هجمات في المغرب ضد المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمواقع السياحية”.