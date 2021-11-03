بريطانيا تدعم دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال البيئة

أعلنت بريطانيا، عن تقديم 50 مليون جنيه استرليني، لدعم الإنتقال بالطاقة والبنية التحتية والنمو الصديق للبيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية عبر صفحتها الرسمية على”الفايسبوك“،أن المملكة ستقدم 50 مليون جنيه أسترليني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي التي تهدف إلى إطلاق استثمارات وحلول تقلل وتمنع انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وتخفّف من التضرر بسبب تغير المناخ، وتحمي البيئة.

كما ذكرت ذات الوزارة أن بريطانيا تهدف من هذا التمويل المقدم من خلال الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، سيُستخدم لحشد أموال من القطاع الخاص. من أجل دعم الجهود في أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الجزائر، المغرب، مصر، تونس، الأردن، ولبنان.

إقرأ أيضا:

وأكدت الجزائر، على أن معالجة المسائل المناخية، يجب أن يرتكز على التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية. وأشار الوزير الأول ، إلى الأمر يتم بأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بينها و بين الدول السائرة في طريق النمو.

وشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في السعودية. قائلا إن الجزائر لن تتوان في الانخراط لتبادل التجارب مع المملكة وكل الدول التي تهدف برفع حصتها من الطاقة النظيفة.

وأضاف الوزير الأول ، أن الجزائر صادقت على مجموع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري. وعبرت الجزائر عن ارتياحها لكونها طرفا فعالا في ديناميكية في الحفاظ على البيئة من خلال في مشاركتها في المحافل الدولية.

وجدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلتزام الجزائر بمكافحة تغيرات المناخ. وثمنت جهود مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي يقام في دولة السعودية.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp