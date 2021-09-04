بريطانيا تستبعد تلقيح الأطفال المُتمتعين بصحة جيدة ضد كورونا

اعتبرت اللجنة البريطانية المشرفة على التلقيح في المملكة المتحدة الجمعة في مشورة قدمتها للحكومة أنه من غير المفيد تلقيح الأطفال المتمتعين بصحة جيدة والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وذلك خلافا لدول أوروبية أخرى تضم فرنسا ارتأت اللجوء لهذا الخيار من أجل مواجهة تداعيات عودة الأطفال للمدارس في العام الدراسي الجديد.

وفي مشورة قدمتها للحكومة البريطانية، صرحت اللجنة المشرفة على التلقيح ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة الجمعة بأن حملاتها لن تشمل الأطفال المتمتعين بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما خلافا للعديد من الدول الغربية وعلى الرغم من المخاوف من تداعيات العودة المدرسية.

وأوضحت اللجنة أن “الأدلة المتوافرة تشير إلى أن الفوائد الصحية الفردية للتلقيح ضد كوفيد-19 منخفضة لدى من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما والذين لا يعانون من ظروف صحية كامنة تعرضهم لخطر الإصابة الشديدة”.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد بعد نشر التوصية إنه سيطلب مشورة السلطات الطبية في الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة “قبل اتخاذ قرار على وجه السرعة”.

وسبق أن تم السماح للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ويعانون من مشاكل صحية تجعلهم عرضة للإصابة بكوفيد، بتلقي اللقاح.

ويأتي رأي اللجنة البريطانية في وقت تقوم العديد من الدول الغربية مثل فرنسا أو الولايات المتحدة بتلقيح المراهقين منذ عدة أسابيع.

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