بريطانيا..تسجيل 44242 إصابة و157 وفاة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 44242 إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 9766153 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 143716 حالة، بعد تسجيل 157 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 50 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل اكثر من 46 مليونا تطعيمهم بالجرعة الثانية.

هذا وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة، البرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.