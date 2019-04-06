بريطانيا تطرح جوازات سفر جديدة لمواطنيها

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، أنها ستطرح جوازات سفر جديدة لمواطنيها، لا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان لنفس الوزارة : ” إن جوازات السفر، ذات اللون الاحمر الداكن، ولا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي، وُضعت قيد التداول منذ 30 مارس الماضي”.

وأضاف البيان : ” جوازات السفر القديمة، باللون الأزرق، التي تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي، سيستمر صدورها لمدة قصيرة، بعد هذا التاريخ”.

وأكدت الوزراة من خلال البيان، أنّ النموذجين على السواء صالحان للسفر، وسيستمر جواز السفر القديم بالتداول، إلى غاية أواخر 2019.

وكان الشكل الموحد لجوازات سفر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد جرى إقراره من قبل المجلس الأوروبي عام 1981.

وذلك بهدف تعزيز شعور الرعايا بالانتماء إلى جماعة واحدة، بالإضافة إلى تسهيل تحركاتهم.

وكان من المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المنقضي، غير أن حكومة “تيريزا ماي”، طلبت الشهر الماضي إرجاء تاريخ الخروج، تجنبا لفوضى محتملة.