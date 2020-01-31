بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس “كورونا”

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس “كورونا”.

وقال كريس وايت، كبير الأطباء في إنجلترا “يمكننا أن نؤكد إصابة مريضين في إنجلترا، وهما فردان من نفس العائلة، بفيروس كورونا”.

وأضاف أن “المرضى يتلقون رعاية متخصصة من خدمات الصحة الوطنية ونقوم باستخدام طرق مجربة ومُختبرة لمكافحة العدوى ومنع انتشار الفيروس”.

وتابع: “إننا نواصل العمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، في ظل تفشي المرض في الصين لضمان استعدادنا لجميع الاحتمالات”.

ويواصل فيروس كورونا الجديد الانتشار بسرعة في الصين، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 213 شخصا، 43 منهم في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط.