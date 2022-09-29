بريطانيا تكشف السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية الرسمي هو الشيخوخة وليس المرض.

وبعد مرور 10 أيام على جنازتها الرسمية، نشر الموقع الرسمي لـ”المحفوظات الوطنية في اسكتلندا”، اليوم، شهادة وفاة الملكة إليزابيث.

وجاء في الشهادة أن الملكة توفيت يوم الخميس 8 سبتمبر على الساعة 3:10 عصرا. أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي.

وذكرت شهادة الوفاة أن إليزابيث الثانية توفيت بسبب واحد، وهو “العمر المتقدم” أو “الشيخوخة”.

وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن توقيت الوفاة يعني أن شخصين فقط حضرا وفاة الملكة. وهما الملك تشارلز وأخته الأميرة آن.

وأضافت: “هذا يعني أيضا أن معظم أبناء وأحفاد الملكة لم يتمكنوا من الحضور قبل وفاتها في قلعة بالمورال”.

وقالت الأميرة آن، التي رافقت نعش والدتها من بالمورال إلى لندن: “كنت محظوظة. لأنني شاركت والدتي العزيزة آخر 24 ساعة من حياتها”.

ووُصف السبب الرئيسي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سجل الوفيات الصادر اليوم الخميس بأنه الشيخوخة.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما.