بريطانيا..عدد الإصابات بكورونا يقترب من عتبة العشرة ملايين 

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 9806034 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا 143866 حالة، بعد تسجيل 150 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 50 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل اكثر من 46 مليونا تطعيمهم بالجرعة الثانية.

هذا وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة، البرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.