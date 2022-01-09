بريطانيا..عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 150 ألف حالة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 141472 إصابة و97 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 14475192 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 150154 حالة، بعد تسجيل 97 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.