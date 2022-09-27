بريطانيا: عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة للملك تشارلز

ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي عملات معدنية وأوراقا نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز الثالث.

وسيظهر رمز الملك أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء، وذلك وفقا لما أعلنه المصنعون وقصر بكنغهام.

وقال صانعو العملات وطوابعها اليوم الثلاثاء إنهم سيبدأون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث لصورة الملك الجديد.

وستدخل أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة جلالة الملك تشارلز الثالث التداول. بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد.

وسيتم تداول العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية معا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة.

وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت، إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية. تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بنك إنجلترا إن من المتوقع بدء تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024.

وأضاف أنه سيكشف صورا للأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك، قال البريد الملكي إن الصورة الحالية للملكة الراحلة على الطوابع ستُحدّث لتصبح صورة تشارلز. وستدخل هذه الطوابع الجديدة إلى التداول بمجرد نفاد المخزون الحالي.

كما ستظل جميع العملات والطوابع التي تحمل صورة الملكة صالحة للاستخدام.

وكان قصر بكنغهام قد كشف أمس الاثنين النقاب عن الرمز الجديد للملك تشارلز. الذي يستخدم في وثائق الدولة كما سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد الجديدة.

كما يتكون الرمز، الذي اختاره الملك من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة من حرفي “سي” و”آر”. اللذين يرمزان لاسم تشارلز وكلمة ريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.