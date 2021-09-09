بريطانيا: مسلح يحتجز رهائن في محطة وقود

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن مسلحا بسكين اقتحم محطة للمحروقات في مدينة بريستول، واحتجز عددا من الرهائن داخلها

وذكرت الشرطة البريطانية، أنه تم إغلاق طريق هينجروف بريستول اليوم الخميس، وكان الرهائن المحتجزين داخل إحدى الغرف على اتصال بالضباط.وتم نشر ضباط مسلحين ومفاوض لمحاولة الوصول إلى نتيجة آمنة، كما تم مناشدة السكان تجنب المنطقة.

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