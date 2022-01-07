بريطانيا..نشر قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات المكتضة بإصابات كورونا 

قامت السلطات البريطانية، في الساعات الماضية، بنشر قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات في لندن على التعامل مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا،

وذلك وسط إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بمتحور “أوميكرون” في الأسابيع الأخيرة.

وحسب وزارة الدفاع البريطانية فإنه من بين 200 من الأفراد العسكريين المعنيين، هناك 40 طبيبا سيساعدون موظفي هيئة الرعاية الصحية في رعاية المرضى.

كما أن 160 فرد اخر الذين لم يتلقوا أي تدريب طبي، سيقومون بفحص المرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية وإجراء الفحوصات الأساسية.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من “تجاوز الموجة الحالية من كورونا دون مزيد من القيود.

معترفا في ذات الوقت بأن المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية سيشعرون بالإرهاق وسط انتشار المتحور “أوميكرون”.

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