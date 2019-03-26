بريطانيا وفرنسا وألمانيا يرفضون اعتراف أمريكا بسيادة الصهاينة على الجولان

رفضت الدول الأوروبية الـ5 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا، اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري.

وأشارت الدول الـ5، في بيان أصدروه اليوم تلاه مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيستين دي بويتسويريه،

إلى عدم تغيير الموقف الأوروبي الذي يؤكد أن مرتفعات الجولان تمثل أرضا سورية محتلة من قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولي.

وقال المندوب البلجيكي، في مؤتمر حضره أيضا نظراؤه من باقي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن:

“إننا وبالتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران 242 و497، لا نعترف بسيادة إسرائيل

على الأراضي التي احتلتها منذ جوان 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءا من أراضي دولة إسرائيل”.

وأكدت الدول الـ5 في بيانها: “إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، وأي إعلان بحدوث تغيير أحادي الجانب

يتعارض مع أساس النظام الدولي الذي يرتكز إلى قواعد وميثاق الأمم المتحدة”، كما قالت هذه الدول أيضا:

“إننا نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات الأوسع التي قد يسفر عن الاعتراف باغتصاب هذه الأراضي وتبعاته على الصعيد الإقليمي”.