بريطانيا وكندا تُلحان على ضرورة محاسبة “قتلة خاشقجي”

دعت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي”، رفقة نظيرها الكندي “جاستين ترودو”، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين، عن مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.

وفي اتصال هاتفي ناقشت “ماي ” مع الجانب الكندي “حادثة مقتل خاشقجي المريعة”، مشددة على ضرورة معرفة ما حدث بالضبط مع إلزامية محاسبة المسؤولين “.

وحسب بيان، صادر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ،أن “ماي” و”ترودو”، اتفقا على “ضرورة أن يَحُث المجتمع الدولي السعودية على إجراء تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف في قضية مقتل خاشقجي”.

كما تطرقا الجانبان، لآخر التطورات الوضع اليمني، واتفقا على أن ثمة “حاجة ضرورية لتخفيف المعاناة الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي”.