بريطانيا: 12 ألف إصابة جديدة بأوميكرون في يوم واحد

سجلت بريطانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة بأوميكرون، خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.

وبهذا إرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور أوميكرون في بريطانيا إلى 37101 إصابة. كما قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن أوميكرون أصبح سائدا في المملكة.

كما سجلت بريطانيا أمس السبت 85 حالة إصابة بـالمتحور الجديد، وقالت السلطات البريطانية أن التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات البلاد لخطر ضغط شديد للغاية.

وتدرس بريطانيا حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بأوميكرون.

وقالت السلطات الصحية في بريطانيا، أن المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات عادة ما يتم إصابتهم قبل 17 يوما من ذلك. وقبل 17 يوما كانت السلالة الجديدة تصيب 1% فقط من مجمل هذه الحالات، أما اليوم فتبلغ نسبة المصابين بمتحور أوميكرون بالذات 60% منها.

إقرأ أيضا:

أوميكرون.. أبرز الأعراض تظهر في الليل فقط

أفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم الأحد، أن أحد أبزر أعراض أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، يعاني منها المصابون في الليل فقط.

حيث يشتكي المصابون بالمتحور أوميكرون من أعراض مرضية عدة ومن أبرزها التعرق الليلي الشديد.

وقالت ذات الصحيفة، أن التعرق الليلي لدى المصابين يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة في مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردا. وهذا ما كشف عنه الأطباء في جنوب إفريقيا أين ظهر المتحور أوميكرون أول مرة.

وفور إكتشاف السلالة الجديدة أوميكرون، تبين أن أعراضه جديدة ومختلفة تماما عن فيروس كورونا. كما يظهر على المصابين بأوميكرون سيلان الأنف، والصداع والتعب وآلام في كامل الجسم، والتعرق الليلي.

وأفاد الأطباء أنه على المصابين بأوميكرون الذين يصيبهم التعرق الليلي، لا بد لهم من النهوض وتغيير ملابسهم.

كما إكتشف الأطباء وامختصين مؤخرا، أن الأطفال المصابين بالمتحور أوميكرون يصيبهم طفح جلدي، وإحمرار في كامل أنحاء جسدهم.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp