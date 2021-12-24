بريطانيا.. تسجيل قرابة مليوني إصابة جديدة بكورونا في أسبوع واحد

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 122186 إصابة و137 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 11891292 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 147857 حالة، بعد تسجيل 137 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وفي نفس السياق، افاد مكتب الإحصاءات البريطاني، أن أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 ديسمبر.

وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.