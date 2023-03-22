بسبب أزمة السكن.. إيرلندا تعول طرد آلاف الأوكرانيين

أثرت أزمة الإسكان التي تتعامل معها أيرلندا بشكل أساسي على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يبحثون عن مأوى في أيرلندا. وقد أوضحت السلطات أن هذه المجموعات تخاطر أكثر من غيرهم بمغادرة البلاد.

وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الذي قررت حكومته بالفعل إنهاء الحظر الشتوي. على عمليات الإخلاء اعتبارًا من 1 أفريل، أن البلاد أقل بأكثر من 250 ألف منزل. من العدد الذي تحتاجه لإيواء اللاجئين واللجوء. الباحثين ، مما يؤدي إلى التشرد.

لهذا السبب ، تخطط السلطات لإنهاء حظر إخلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم إيواؤهم.

كما علق وزير التكامل الأيرلندي، رودريك أوكورمان، على الأمر. وقال إن البلاد تستوعب حاليًا حوالي 58 ألف لاجئ أوكراني وحوالي 20 ألف مواطن من دول أخرى تحت الحماية الدولية. مؤكدًا أن هذا يمثل ضغطًا حقيقيًا على الإسكان.

في حين أن الحكومة قد كشفت بالفعل عن خططها للتعامل مع النقص في المساكن ، إلا أن هذه الخطوة لم تلقى ترحيبًا من الجميع.

كما توضح صحيفة Financial Times أن جماعة المعارضة، Sinn Féin، لا تعتقد أن إخلاء اللاجئين .وطالبي اللجوء هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. والشيء نفسه قد طلب من الحكومة إظهار التعاطف وإعادة فرض حظر الإخلاء.

واتخذت أيرلندا تدابير أخرى في الشهر الماضي لمساعدة البلاد في التعامل مع نقص المساكن. وفي جانفي، طلبت من جميع اللاجئين الموجودين في مكان آمن عدم الذهاب إلى أيرلندا.

في أعقاب نداء السلطات الأيرلندية، وصل عدد أقل من اللاجئين من أوكرانيا إلى أيرلندا في جانفي 2023. مقارنة بشهر ديسمبر 2022 ، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الانخفاض في الكتلة.

كما تظهر البيانات التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أن أيرلندا سجلت حتى الآن ما مجموعه 77721 لاجئًا أوكرانيًا في البلاد.

كما يكشف نفس الشيء عن أن 77300 لاجئ أوكراني قد سجلوا بالفعل. للحصول على الحماية المؤقتة لخطط الحماية الوطنية المماثلة في أيرلندا.