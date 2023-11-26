بسبب أنفلونزا الطيور.. إعدام 8.1 مليون دجاجة في أمريكا

منذ بداية عام 2023، تم إعدام 8.1 مليون دجاجة في الولايات المتحدة. لمكافحة انتشار المرض. بما في ذلك 5.8 مليون هذا الشهر.

واضطرت مزرعة بيض في ولاية أوهايو بشمال شرق الولايات المتحدة. إلى إعدام 1.3 مليون دجاجة في إطار مكافحة فيروس أنفلونزا الطيور.

وأوضحت وزارة الزراعة الأميركية أنه تم رصد حالة إصابة بهذا المرض شديد العدوى في المزرعة خلال الأسبوع. بحسب وكالة أسوشييتد برس.

ومنذ بداية العام، تم إعدام 8.1 مليون طائر لمكافحة انتشار انفلونزا الطيور في البلاد. بما في ذلك 5.8 مليون في الشهر الماضي. مزارع البيض هي الأكثر تضررا.

وهذه هي المزرعة الثانية التي يتم فيها إعدام أكثر من مليون طائر هذا الشهر. حسبما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي، مضيفة أن مزرعة في مينيسوتا قتلت أيضًا 940 ألف طائر.

وعلى الرغم من أن رقعة المرض اتسعت، إلا أن الوباء أقل حدة من العام الماضي لأنه في عام 2022. كان لا بد من ذبح ما يقرب من 58 مليون دجاجة.