بسبب أنفلونزا الطيور..ارتفاع سعر البيض بنسبة 25%

شهدت أسعار البيض في دول الاتحاد الأوروبى ارتفاعا ملحوظا منذ أوت الماضى، وأظهرت البيانات الأخيرة أن الارتفاع وصل إلى 25%، مسجلا أعلى قيمة منذ عام ونصف، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وبحسب شركة أريتي، وهي شركة رائدة في مجال الأخبار الزراعية والغذائية. فإن هذا الارتفاع تم تحديده بشكل أساسي من خلال التعافي الموسمي للطلب، في مرحلة انخفاض الإنتاج. مما أثر بسرعة على الأسعار في سوق لا يزال يسجل. مؤشر الاكتفاء الذاتي أقل من المستوى التاريخي.

كما تفاقم الوضع بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، مما أدى إلى تباطؤ العرض بشكل أكبر. والذي من المتوقع حاليًا أن يزيد بنسبة 0.5% فقط في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

وفي هذا الصدد، يشير أريتي إلى أن البيانات الصادرة عن مختبر الاتحاد الأوروبي المرجعي تظهر أنه في الفترة من يناير إلى منتصف ديسمبر 2024. تم الإبلاغ عن 171 حالة تفشي لإنفلونزا الطيور في المزارع الأوروبية. منها 21 حالة في مزارع الدجاج البياض. وهو رقم أقل من من بين 476 حالة تم تسجيلها في عام 2023، هناك زيادة واضحة، حيث تم تسجيل 43 حالة جديدة في آخر شهرين من العام وحده.