بسبب استبداله بعد 34 دقيقة.. زروقي يثور في وجه مدرب فينورد

عاش الدولي الجزائري، رامز زروقي، أمسية سوداء، اليوم الأحد، بمناسبة أول لقاء رسمي له في الدوري الهولندي بألوان ناديه فينورد روتردام، الذي التحق به الصائفة الحالية.

وشارك زروقي، أساسيا أمام الضيف فورتانا سيتارد، في المباراة التي انتهت بتعادل سلبي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الهولندي.

غير أن المدرب أرني سلوت، قرر استبداله عند الدقيقة 34، علما أن فينورد كان منقوصا عدديا بعد طرد بارت نيوفكوب، في الدقيقة 25.

واعترض زروقي، على قرار استبداله بشدة، وهو ما أظهرت الفيديوهات، لحظة استبداله بزميل توماس بيليين.

وغادر الدولي الجزائري، أرضية الميدان وهو في قمة الغضب، وصافح زروقي، مدربه سلوت، دون النظر إلى وجهه، وهو ما قام به أمام بديله بيليين أيضا، قبل أن يتجه إلى كرسي البدلاء.

Ramiz Zerrouki is angry after his subs off pic.twitter.com/1v9Al5pO4t

— ‘ Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 13, 2023