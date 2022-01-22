بسبب الجفاف.. الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء

أدى اليوم السبت، الجزائريون صلاة الاستسقاء، عبر مختلف المساجد عبر التراب الوطني. كما كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت الخميس، عن إقامة الصلاة الاستسقاء على إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن.

في حين قالت وزارة الشؤون الدينية، أن صلاة الاستسقاء، جاءت نظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة الاستسقاء. وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي تبث عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى”.

كما راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من أجل إقامتها الاستسقاء. وهذا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. في حين تم تخصيص خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآدابها.

وذكر بيان الوزارة، أن من بين أحكام وآداب صلاة الاستسقاء، هي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. إضافة إلى الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

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وكان المواطنون قد أقاموا بتاريخ 20 ديسمبر، الإستسقاء عبر كامل ولايات الوطن. والصلاة سنة مؤكدة عند انحباس المطر، قال ابن قدامة “صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه”.

وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله. لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.

ويتم إقامتها بأن يصلي الإمام بالناس ركعتين في وقت يكون لا يتواجد الماء “جفاف” ولا يكون وقت الكراهة.

ويجهر في الأولى بالفاتحة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. والصلاة مثل العيد تماماً، يكّبر فيها سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية.

ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه والمصلون جميعاً يحولون أرديتهم.