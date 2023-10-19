بسبب العدوان على غزة.. مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن استقالته

أعلن جوش بول مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالخارجية الأمريكية عن استقالته من منصبه.

وجاءت إستقالة المسؤول البارز بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، احتجاجا على نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع ملف غزة والدعم المتواصل لإسرائيل. وذلك وسط إستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي يدخل يومه الحادي عشر.

واستقال جوش بول إحتجاجا على سياسات الرئيس بايدن، حيث قال :”إستقالتي كانت إحتجاجا على بيع الأسلحة لدول لا تحترم حقوق الانسان. “لقد اكتفيت من المناقشات والجهود المبذولة لتغيير السياسة بشأن مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل للدول التي تنتهك حقوق الإنسان”.

وأوضح بول في تصريحات لموقع “هاف بوست”: “كان من الواضح أنه لا يوجد جدال مع هذا. وبما أنني لم أتمكن من تغيير أي شيء، فقد قدمت إستقالتي”. مشيرا إلى أنه “مضطر إلى تقديم الإستقالة” لأنه كان غير قادر على الضغط. من أجل “سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية”.

كما أضاف بول أن الرد “الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة للاحتلال لن يؤدي إلى شيء إلا المزيد من المعاناة والتصاعد”. مشيراً إلى أن هذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد.

وفيما يخص العقاب الجماعي، أشار بول إلى أنه يتعارض مع فكرة السلام، سواء من خلال هدم منازل أو التطهير العرقي أو الاحتلال والفصل العنصري. مؤكدا أنه “لا يستطيع العمل داخل الحكومة الأمريكية لدعم قرارات يعتبرها قصيرة النظر ومدمرة وغير عادلة. تتعارض مع القيم التي يؤمن بها”.

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