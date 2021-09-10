بسبب تشديد إجراءات التطعيم.. حكام الولايات الأمريكية يهددون بمقاضاة بايدن

هدد عدد من قادة وحكام الولايات الجمهوريين في الولايات المتحدة بمقاضاة الرئيس جو بايدن. بعد قراراته الصادرة مساء الخميس. بشأن تشديد إلزامية التطعيم ضد كورونا للعاملين بالشركات الخاصة والوكالة الفيدرالية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وصف بعض الحكام هذه الإجراءات بأنها انتهاك للحريات الشخصية وتعارض مع الدستور، حيث وعدوا بمقاضاته.

وهدد الحكام الجمهوريين في تكساس وميزورى وجورجيا وغيرها من الولايات بالرد على القرارات الجديدة. ووصف حاكم تكساس جريج أوبت قرارات إلزامية التطعيم الجديدة بأنها هجوم على الشركات الخاصة.

فيما قال حاكم ويومنيج إنه طلب من المدعى العام في ولايته الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات لمعارضة. ما وصفه ببسط السلطة التنفيذية بشكل غير دستوري من قبل الإدارة.

فيما علق حاكم ثاوث داكوتا الجمهوري كريستي نويم قائلا “نراك في المحكمة”. وقالت رونا ماكدانيال، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي إن اللجنة ستقاضى الإدارة لحماية الأمريكيين وحرياتهم.

وشدد بايدن على ضرورة حصول الشركات التي لديها أكثر من 100 موظف على لقاحات كورونا. أو أن تقوم تلك الشركات بإجراء اختبارات أسبوعية لموظفيها.

وقال بايدن: لقد تحلينا بالصبر، لكن صبرنا ينفذ، ورفضكم يكلفنا جميعا. وأضاف أن الأقلية غير الملقحة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر.