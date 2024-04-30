بسبب خلاف حول قضية فصلت فيها العدالة يقتل ابن الحي ب ” كلونداري “

اهتز حي باب الوادي على وقع جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها المدعو ” م. كمال” رب أسرة. بسبب خلاف قديم مع الجاني المدعو ” ب. عمر” البالغ من العمر 39 سنة. الذي وجه له ضربتين الأولى على مستوى الفخذ والثانية استقرت في رجله اليسرى، مما أدى إلى نزيف دموي حاد، لفظ عقبه انفاسه الأخيرة.

ويتابع في القضية امام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء المتهم ” ب. عمر” وصديقه الذي شاركه في الجريمة المدعو “ك. مروان” 26 سنة. بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد جناية. المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما يتابع معهما 6 متهمين آخرين غير موقوفين فس نفس القضية. بحيث تم متابعتهم بجناية الاخفاء العمدي والمساعدة على هروب شخص مرتكب جناية، وجنحة عدم التبليغ عن جناية.

حيث أن الوقائع تتلخص في أنه بتاريخ 29/10/2022 على الساعة العاشرة صباحا تقدم المسمى “م. الطاهر”، إلى مقر الأمن الحضري الرابع لباب الوادي. بغرض الإبلاغ عن واقعة ضرب بواسطة سكين تعرض له المسمى “م. كمال ” على مستوى الحي حيث أصيب على مستوى الفخذ والرجل اليسرى. وتم نقله على متن سيارة خاصة إلى مستشفى بئر طرارية لتلقي الاسعافات ثم إلى المستشفى المتخصص بدالي ابراهيم ( CNMS) .

فتح تحقيق..

انتقال عناصر الأمن إلى هذا المستشفى على الساعة السابعة مساء تبين أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا. این لفظ انفاسه الأخيرة حوالي الساعة السادسة مساء. حيث حرر الطبيب المعاين شهادة معاينة وفاة تبين أن الوفاة عنيفة، قتم فتح تحقيق في القضية.

تم سماع ولد محمودي رشيد شقيق الضحية حيث صرح أن هذا الأخير تعرض للقتل العمدي بواسطة سكين. من نوع “كلونداري” و قارورة غاز مسيل للدموع ومنبه بواخر السينيال” من طرف المسمى ” ب. عمر”. الذي كان برفقة شخص آخر حيث تقدم اليه على متن سيارة من نوع ابيزا، بيضاء اللون و قاما بمباعته مضيفا أن هناك نزاع قديم بين شقيقه والسمى بويرات عمر. يعود إلى حوالي 14 سنة عندما تم توقيف هذا الأخير بكمية من المخدرات قدرها 03 كلغ. تسببت في ايداعه السجن واتهم شقيقه بأنها ملكه الا ان هذا الأخير غادر التراب الوطني في هجرة غير شرعية وبقى مقيما في فرنسا منذ ذلك الوقت. وبمجرد دخوله إلى الجزائر تم توقيفه و ابداعه السجن الا انه تحصل إلى البراءة و منذ هذه الواقعة والمسمى “ب. عمر”. يسأل عن مكان تواجده وقد حضر إلى مكان الحادثة بناء على مكالمة هاتفية من أحد ابناء الحي.

وفي إطار التحقيق تم تحديد هوية الشخصين الفاعلين ويتعلق الأمر بالمسمى ” ب. اعمر” و مرافقه “ک. مروان “.

و تبين أن هذين الأخيرين قاما بعد الواقعة مباشرة بالقرار إلى وجهة مجهولة. قبل أن يتم تحديد مكان تواجد ‘ عمر” بالشاطئ الغربي سطاوالي لتنقطع الاتصالات على الساعة 17 ما و 40 د.

وتم بتاريخ 01-11-2022 تم الانتقال إلى الشاطئ الغربي سطاوالي. اين تم العثور على المركبةالتي كان على متنها الفاعلان اثناء الجريمة و هي من نوع “سيات ايبيزا “.