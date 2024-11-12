مراهق يقتل قريبه بطعنة سكين في باش جراح

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة بالمقاطعة الإدارية بالحراش، المتهم المدعو ” ت.أحمد” 20 سنة، منفذ جريمة قتل. التي اهتز لها حي الهواء الجميل شارع الهندسة العسكرية بباش جراح، راح ضحيتها قريبه ” ابن عمه”. المدعو ” ت.ريان” الذي فارق الحياة متاثرا بطعنة سكين على مستوى القلب. وهو في طريقه إلى المستوصف لتلقي الإسعافات الأولية.

كما تبين أن المتهم والضحية كانا على خلافات سابقة، بسبب مشاجرة سببها قيام الضحية بمعاكسة شقيقات المتهم- حسب تصريحات- هذا الأخير. خلال التحقيق معه حول ملابسات ارتكابه الجريمة الشنعاء. ويواجه المتهم الموقوف ” ت.أحمد” جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد أمام محكمة الجنايات الابتدائية الأحد المقبل. بعد إيداعه الحبس المؤقت شهر نوفمبر 2023 من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الحراش. حيث تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 07-11-2023 وضع تحت تصرف رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش المدعو “ت. احمد”. بالإضافة إلى سلاح ابيض من نوع سكين ذو مقبض احمر اللون.

وحسب ما جاء في الوضع تحت التصرف أنه 04-11-2023 في حدود الساعة السابعة (19:00) مساءً. وردت معلومة إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش مفادها وقوع شجار. استعمل فيه الأسلحة البيضاء أدى إلى وفاة المدعو “ت. ريان”. متأثرا باصابته قبل بلوغه مصلحة الاستعجالات الطبية بالقطاع الصحي لحي واد اوشايح.

حيث أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة حقيقة وعنيفة جراء الطعن بأداة حادة. ليتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليم زميرلي.

تفاصيل القضية

وعليه باشرت ذات المصالح تحقيقا في ملابسات الجريمة. وبسماع أب الضحية “ت. ريان” صرح انه بتاريخ: 04-11-2023 في حدود الساعة (18:10) خرج من منزله. فشاهد ابنه الضحية “ريان” جالسا بمفرده بالقرب من بيته وطلب منه المصروف. فسلمه مبلغ 250 دج. ثم توجه إلى مسجد الحي لأداء صلاة المغرب. وفي الطريق استوقفه احد أبناء الحي واخبره أن ابنه “ربان” تعرض إلى طعنة بالسكين من طرف ابن أخيه المدعو “ت. احمد”. فذهب مسرعا ليلتقي بالمرحوم بمفترق الطرق بالحي وهو يضع يده على صدره من جهة القلب ثم سقط مغمى. ليلفظ انفاسه الأخيرة عليه على متن مركبة قبل أن يصل به الى المستوصف.

وصرّح المشتبه فيه ” ت. احمد” أن المرحوم يعد قريبه، وبينهما خلافات سابقة بسبب مناوشات قديمة أدت بالضحية ” ريان” الى الاعتداء عليه بواسطة سلاح ابيض، زد على ذلك معاكسته لشقيقاته البنات.

وبتاريخ الوقائع أكد المشتبه أنه قام بالدخول إلى بيته العائلي وحمل معه سكين من المطبخ، ثم خرج واتجه مباشرة إلى الضحية ” ريان” الذي كان متواجد أمام مسكنه اين وجه له طعنة بواسطة هذا السكين، فأصابه بجرح عميق على مستوى الصدر جهة القلب، وأن الضحية فور تلقيه للطعنة فر من المكان، بينما عاد المشتبه فيه مباشرة إلى منزله العائلي وقام بغسل يديه الملطخة بدماء الضحية، كما قام بإخفاء السكين المستعمل في الجرم تحت الثلاجة بالمطبخ معترفا أن آثار الدم على يده التي تم معاينتها بالمصلحة تعود للضحية.

كيف حدثت الجريمة

ومن خلال المعلومات المستقاة من مكان الجريمة، توصل عناصر الضبطية القضائية إلى معلومات مفادها أن الضحية أثناء الاعتداء عليه كان برفقة القاصر المسمى “س.عبد السلام”. هذا الاخير صرح لهم انه بتاريخ كان برفقة المرحوم ” ريان” جالسين بالطريق في حدود الساعة السادسة وعشر دقائق مساء وفجأة تقرب منهما المشتبه فيه المدعو ” احمد ” والذي بمجرد وصوله إليهما قام بفتح يديه وقام بإخراج سكين كان يخفيه بكم يده اليمنى ووجه به ضربة أصاب بها المرحوم بطعنة على مستوى الصدر. بعدما تلقى الطعنة وضع يده على جهة القلب ثم سقط أرضا. ليتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى على متن مركبة .