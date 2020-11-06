بسبب فقير.. أبواب المنتخب الفرنسي تفتح لعوار من جديد

أعاد ديديي ديشان، الإعتبار للجزائري الأصل حُسام عوار، وقرر إستدعاءه للتواجد مع المنتخب الفرنسي إستعدادا لتربصهم القادم.

وجاء هذا القرار من الرجل الأول في الطاقم الفني لأبطال العالم، بعد إصابة نبيل فقير، مما ترك مكانا شاغرا لنجم ليون الصاعد.

وسيكون متوسط الميدان معنيا بالتواجد مع “الزرق”، خلال المواعيد الثلاثة المنتظرة أمام كل من فنلندا والبرتغال والسويد.

يُشار بأن صاحب الـ22 عاما، كان قد عاش لحظات صعبة، يوم أمس الخميس، عندما أُعلن إستبعاده عن المنتخب الفرنسي.

وكان عوار، قد عبر عن فخره بتمثيل الألوان الفرنسية، مؤكدا بأنه “يلعب مع الأفضل”، في رسالة إستصغار صريحة للجزائر.