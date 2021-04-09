بسبب كورونا.. الأمير الراحل فيليب لن يحظى بجنازة رسمية

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بسبب كورونا.. الأمير الراحل فيليب لن يحظى بجنازة رسمية
بقلم نسرين محفوف

كشف موقع سكاي نيوز، أن الأمير البريطاني الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، لن يحظى بجنازة رسمية.

وأشار ذات المصدر أن السبب يعود إلى القيود التي فرضتها بريطانيا، بسبب كورونا.

وقد أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 99 عاما.

وجاء في بيان القصر الملكي “تعلن الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة”.

وأشار بيان القصر الملكي البريطاني أن الأمير فيليب توفي صباح اليوم في قلعة وندسور.


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