بسبب كورونا.. الإغلاق العام في بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

دخلت إجراءات الإغلاق العام حيز التنفيذ في بريطانيا بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا فيها.

فرضت بريطانيا إجرءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، في مسعى لها لإحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا.

وتعد بريطانيا أكثر الدول تضررا من الوباء في أوروبا بعد تسجيل قرابة 48 ألف حالة وفاة بالوباء.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات نظام “إن إتش إس”، وهو النظام الصحي العام في بريطانيا، للانتقال إلى أعلى مستويات الجهوزية للاستعداد للطوارئ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.