بسبب موضوع التقويم.. توقيف تحفظي لأستاذ تاريخ وجغرافيا في غرداية وإحالته على العدالة

أعلنت مديرية التربية لولاية غرداية عن توقيف تحفظي لأستاذ مادة التاريخ والجغرافيا وإحالته إلى العدالة.

وجاء في بيان مديرية التربية لولاية غرداية “نتيجة لما صدر من الفعل الفردي لأستاذ التاريخ والجغرافيا بمتوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم ببريان. وما ورد في موضوع التقويم التحصيلي في مادة التاريخ والجغرافيا لسنة الثانية متوسط. تم التوقيف التحفظي لأستاذ المادة، وإحالة القضية إلى العدالة”.

كما تمت إحالة بقية المسؤولين ممثلين في مدير المؤسسة على المجلس التأديبي.

للإشارة، فإن الموضوع ورد في التقويم التحصيلي في مادة التاريخ و الجغرافيا للسنة الثانية متوسط، والذي يخص موضوع الفتح الإسلامي.