بسكرة.. تعديل مواقيت الحجر الصحي وإعادة فتح الأنشطة الرياضية

اتخذ والي ولاية بسكرة، اليوم الثلاثاء، جملة من التذابير المتعلقة بتخفيف تدابير الحجر الصحي بإقليم الولاية.

وفي السياق ذاته، تقرر تعديل توقيت الحجر المنزلي، حيث أصبح بداية من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأربعاء .

وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية:

فإنه تقرر تمديد إبتداء من 31 جانفي 2021 إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة عبر تراب الولاية لمدة 15 يوما.

أما فيما يخص ممارسة الأنشطة الرياضية، فقد تقرر إعادة فتح كل من:

– القاعات المتعددة الرياضات و القاعات الرياضية.

– أماكن التسلية والاستجمام و فضاءات الترفيه.

كما تم تمديد أوقات نشاط المتاجر إلى غاية الساعة التاسعة (21 سا 00 د) مساء، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية التالية :

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، والتجارة في الألعاب واللعب.

بالإضافة إلى أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات.

أما المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيقتصر نشاطها على البيع المحمول فقط.

هذا وقد تقرر تمديد إجراء منع كل التجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العملية عبر كامل تراب الولاية، سيما حفلات الزواج والختان و غيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر