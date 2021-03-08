بسكرة: تفكيك جمعية أشرار سحبت مليار و600 مليون من حساب شركة خاصة

تمكنت عناصر الفرقة المالية والإقتصادية للشرطة القضائية ببسكرة، من تفكيك جمعية أشرار سحبت مبلغ يفوق مليار و600 مليون سنتيم من حساب شركة خاصة.

العملية تمت بعد تلقي ذات المصلحة بشكوى تفيد بتعرض حسابها بأحد البنوك لسحب المبلغ المذكور.

وباشرت الفرقة تحقيقاتها ليتم توقيف المتهم الرئيسي بعد تمديد الإختصاص لولاية بومرداس مقر سكن المتهم الرئيسي.

وبالتحقيق معه دلّ على شريكيه في العملية ومواصلة للتحقيق تبين تواطؤ موظفين بالبنك حيث تم توقيفهما.

وقد وصل عدد المتهمين إلى 15 شخصا، ليتم إنجاز ملف جزائي للمتهمين وتقديمهم أمام النيابة.

وقد صدر في حق موظفي البنك أمر بالرقابة القضائية وأمر بالايداع في حق بقية المتهمين.