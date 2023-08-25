بسكرة تواجه بن عكنون اليوم في أول اختبار بتربص العاصمة

تدشّن اليوم الجمعة، تشكيلة اتحاد بسكرة سلسلة لقاءاتها الودية، بتربصها الجاري بالعاصمة، بمواجهة نجم بن عكنون.

وكشفت إدارة الاتحاد، بأن فريقها سيلاقي اليوم الجمعة بداية من الساعة 17:00، الوافد الجديد على المحترف الأول نجم بن عكنون، بملعب هذا الأخير.

للإشارة فقد دخلت تشكيلة بسكرة، منذ أول أمس الأربعاء، في تربص مغلق، هو الثاني من نوعه بالعاصمة، تحضيرا للموسم الجديد، الذي سيستهله النادي بسفرية صعبة تقوده إلى بشار لملاقاة شبيبة الساورة.