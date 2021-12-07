بسكرة: توقيف 5 طلبة عُثر بحوزتهم على زطلة ومهلوسات

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع ببسكرة، من توقيف 5 طلبة بحوزتهم كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتمت هذه العملية، بإستغلال معلومات من قبل الأمن الحضري السابع ببسكرة، تشير لوجود طلبة جامعيين بجامعة محمد خيذر ببسكرة يروجون للحبوب المهلوسة و المخدرات داخل الحرم الجامعي.

وعليه تم تتبع المشتبه فيهم، أين تم توقيفهم على مقربة من مدخل الجامعة. وبعد عملية بحث وترصد وكذا تفتيشهم، عثر بحوزة ثلاثة منهم على كمية من المخدرات وسلاح أبيض محظور.

كما تم العثور، بحوزة طالبين آخرين، على كمية من الأقراص المهلوسة معدة للبيع. ليتم توقيف الخمسة وتحويلهم لمقر الأمن لإنجاز محاضر جزائية. وجاء ذلك على خلفية حيازتة الموقوفين، لمواد محظورة بغرض البيع وسط الحرم الجامعي في انتظار تقديمهم أمام النيابة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp