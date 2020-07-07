بسكرة في الصدارة متبوعة بوهران وتزايد المصابين في 22 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 968 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 210 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12094 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية بسكرة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها وهران متبوعة بسطيف ثم ورقلة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 22 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

بسكرة: (+45)

وهران: (+43)

سطيف: (+36)

ورقلة: (+36)

الجزائر: (+34)

تلمسان: (+22)

خنشلة: (+21)

البليدة: (+20)

تيزي وزو: (+20)

تبسة: (+18)

الجلفة: (+18)

الوادي: (+17)

البويرة: (+15)

بومرداس: (+14)

تيبازة: (+14)

بجاية: (+13)

الأغواط: (+11)

باتنة: (+10)

عنابة: (+10)

تيارت: (+10)

سوق أهراس: (+6)

قسنطينة (+6)