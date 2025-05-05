بسكرة.. انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة بـ3 نقاط

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية بولاية بسكرة، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، انطلاق عملية اقتناء الأضاحي المستوردة.

وجاء في البيان أن عملية بيع هذه الأضاحي ستتم ابتداء من يوم الغد الثلاثاء 6 ماي 2025 للراغبين في اقتناء أضحية العيد المستوردة.

وستكون عملية دفع ثمن الأضحية على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بالوطاية، وتسلّمها يكون على مستوى المزرعة النموذجية أدريس عمر - CAZDA.

وفور تسلّم دفعات أخرى من الأضاحي أشارت المديرية ذاتها إلى أن عملية البيع ستكون على مستوى النقاط التالية:

– التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات الوطاية.

– المذبح البلدي القديم ببلدية بسكرة.

– وحدة إنتاج أغذية الأنعام بأوماش.