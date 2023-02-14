بسكري :” الفاف ستحسم مستقبل بوقرة وعلاقتنا مع بلماضي رياضية “

كشف المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري علاقته بالناخب الوطني جمال بلماضي و مصير مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة.

وقال مصطفى بسكري خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بمركز سيدي موسى “علاقتنا مع الناخب الوطني جمال بلماضي علاقة رياضية. المنتخب الأول تابع للمديرية الفنية حتما، سنعمل على دعمه بطريقتنا الخاصة”

كما تطرّق مصطفى بسكري إلى مستقبل مجيد بوقرة “بقاء بوقرة من اختصاص رئيس الفاف، أنا اضن أنه سيلتقي برئيس الفاف، الأمر يدعو إلى الخير . ونحن هنا من اجل الدعم لكل ما هو ايجابي على العموم”ّ

وختم في حديثه فرق البطولة الوطنية “ّلا ننتظر الفرق. نحن ننتقل إليها و نلتقي مع المدراء و الفنيين، قدمنا لهم برنامجا من أجل تطوير الأمور و منحناهم الرغبة من اجل التقدم في عالم المستديرة”.

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