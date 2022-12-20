بسكويت oreo  ليس حلالا

نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce مصطفى زيدي منشورا حول بسكويت OREO الذي اثار الجدل.

وكتب رئيس المنظمة عبر حسابه على الفيسبوك انه وبعد الضجية الإعلامية حول بسكويت OREO أوريو المنتج من طرف الشركة العالمية “MONDELEZ”. اكدت الشركة المنتجة لبسكويت اوريو OREO انها لا تأخد بعين الإعتبار علامة “حلال” في منتجاتها.

وأضاف مصطفى زبدي ان جمعية حماية المستهلك لولاية سطيف إتصلت بالشركة الأم في فرنسا حيث أكدت ذات الشركة عبر رسالة الكترونية e-mail بأن الشركة المصنعة للعديد من انواع البسكويت والشكلاطة لا تأخذ بعين الأعتبار علامة “حلال” في منتجاتها.

ان كان رئيس المنظمة قبل أيام اكد ان بسكويت OREO المستورد ليس حلالا عبر حسابه على الفيسبوك. كما اكد المعلومة موضحة في موقعهم الرسمي .

ومن جهة أخرى تأسف رئيس منظمة حماية المستهلك بالقول “جماعة “الكابة” لا يتحرون الامر فيه ، مثله مثل منتوجات اخرى.”