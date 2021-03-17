بشار: توقيف مسبوق قضائيا وحجز كمية معتبرة من المخدرات

أوقف أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية، لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، مشتبه به مسبوق قضائيا في قضايا المخدرات.

كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات، وتمت هذه العملية بعد استغلال معلومات تفيد بحيازة مشتبه به، مسبوق قضائيا في قضايا مشابهة لكمية من المخدرات.

وذلك على مستوى مسكنه الخاص، ليتم تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة،

وبإشراف من النيابة المختصة، تم توقيف المشتبه به الذي يبلغ 47 سنة.

كما مكنت عملية تفتيش مسكنه بموجب إذن عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار، من ضبط وحجز كمية:1,8 كلغ من مادة الكيف المعالج على شكل صفائح.

بالإضافة الى 70 كبسولة من دواء البريقابالين 300 ملغ ذي الخصائص المخدرة.

و47 قرصا من نوع إكستازي بأشكال مختلفة، أداة حديدية مخصصة لتهيئة قطع المخدرات لغرض الترويج ومبلغ 13.000 دج،

كما تم حجز سلاح أبيض من الصنف السادس بغمده، ليتم تحويل المشتبه به إلى مقر المصلحة لمواصلة التحريات معه بشأن القضية.

ليتم لاحقا ايداعه الحبس المؤقت عن تهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لاستعمال مواد وأدوية ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا.

والقيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة والعرض والتسليم والبيع والوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية بتوافر ظرف الإعتياد.

في حين تم تأجيل النطق بالحكم في ملف القضية الثاني والمتعلق بحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.