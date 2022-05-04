بشار..وفاة شخص اثر اصطدام بين قطار وسيارة بدائرة بني ونيف

لقي شخص يبلغ 32 سنة مصرعه، امسية اليوم، اثر اصطدام عنيف وقع بين قطار وسيارة نفعية من نوع “شيري” بدائرة بني ونيف في بشار.

هذا وسجلت فرق الإنقاد والإسعـاف بوحدة الحماية المدنيـة بني ونيف تدخلها من أجل هذا الحادث الذي وقع على الساعة 19.09سا.

وذلك بمنطقة الرصفة الطيبة بدائرة بني ونيف قرب الطريق الوطني رقم 06 بولاية بشار، أين خلف هذا الحادث وفاة شخص (السائق) بعين المكان بعد ان تعرض لإصابات بليغة.

ليتم نقله مباشرة من طرف مصالح الحماية المدنية الى مصلحة حفض الجثث بمستشفى بني ونيف.

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