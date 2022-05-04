بشار..وفاة شخص اثر اصطدام بين قطار وسيارة بدائرة بني ونيف
لقي شخص يبلغ 32 سنة مصرعه، امسية اليوم، اثر اصطدام عنيف وقع بين قطار وسيارة نفعية من نوع “شيري” بدائرة بني ونيف في بشار.
هذا وسجلت فرق الإنقاد والإسعـاف بوحدة الحماية المدنيـة بني ونيف تدخلها من أجل هذا الحادث الذي وقع على الساعة 19.09سا.
وذلك بمنطقة الرصفة الطيبة بدائرة بني ونيف قرب الطريق الوطني رقم 06 بولاية بشار، أين خلف هذا الحادث وفاة شخص (السائق) بعين المكان بعد ان تعرض لإصابات بليغة.
ليتم نقله مباشرة من طرف مصالح الحماية المدنية الى مصلحة حفض الجثث بمستشفى بني ونيف.
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تمكن أعوان الفرقتين المتعددتي المهام ببني عباس والعبادلة، التابعتين اقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببشار، من إحباط عمليتي تهريب نوعيتين.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد أسفرت العمليتين، عن حجز كميتين معتبرتين من الكيف المعالج، قدرتا على التوالي بـ174.800 و350 كغ.
كما تم تنفيذ العمليتين، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني. وجاء ذلك، في سياق الجهود الميدانية المتواصلة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية.
هذا وتندرج العمليتان ضمن المهام الحمائية للجمارك الجزائرية المبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وسعيها الحثيث في سبيل المساهمة في إقرار أمن الوطن واستقراره. ومحاربة تجارة وترويج المحظورات لتي تشكل تهديدا لصحة المواطن وسلامته.
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