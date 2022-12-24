بشت ميسي.. حملة أوروبية ضده .. والخارجية القطرية ترد

نشرت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر عبر حسابها على التويتر تغريدة ترد فيها على الحملة التي شنتها وسائل الإعلام الأوروبية على إرتداء ليونيل ميسي للبشت الخليجي عقب تتويجه بكأس العالم 2022 بقطر.

وكتبت لولوة الخاطر “حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع “البشت” العربي على ميسي تكريما.”

وأضافت مساعدة وزير الخارجية القطري أن الاوروبيين يمارسون هذا الطقس من خلال لباس الجبة السوداء في حفلات تخرجهم الذي هو اصلا تقليد عربي أسس عام 859. وقالت لولوة الخاطر “والمفارقة أن الأوربيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859.”

كا نشرت لولوة الخاطر مع تغريدتها مقطع فيديو يتضمن عدد من مقاطع من برامج اوروبية وصور لعناوين صحفتهم تنتقذ إرتداء البرغوت ميسي لـ البشت العربي.

وخلال نهائي كاس العالم الذي أقيم بدولة قطر سلم أمير قطر رفقة رئيس الفيفا انفانتينو كأس العالم لقائد منتخب الارجنتين. كما قلده امير قطر بإلباسه البشت الخليجي.