بشرى سارة: لقاح كورونا الأمريكي- الألماني فعال بنسبة 90%

أعلنت شركة الصناعة الصيدلانية الأمريكية “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيو إن تيك”، أن المرحلة الثالثة للقاح كورنا كانت فعالة 90 ٪.

وحسب ما تناقلته وسائل اعلامية دولية، اليوم الاثنين، عن اللقاح الأمريكي الألماني، تضمنت دراسة بفايزر-بايونتك 43548 مشاركًا.

وعلى الرغم من عدم ملاحظة أي إشارات خطيرة حتى الآن، سيتم إصدار بيانات السلامة في الأسبوع الثالث من نوفمبر.

ويأتي هذا بعد مراقبة المشاركين لمدة شهرين، قصد معاينة أي أعراض جانبية للقاح فيروس كورونا.

وقد أعلنت شركتا Pfizer و BioNTech أنه تم تقسيم الحالة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا.

ويشير إلى أن معدل فعالية اللقاح يزيد عن 90٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.

وهذا يعني أن الحماية من Covid-19 تتحقق بعد 28 يومًا من التطعيم الأولي، والذي يتكون من جدول بجرعتين.