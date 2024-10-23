بشرى للراغبين في الإقامة والعمل بإسبانيا

من المتوقع أن يسهل قانون الهجرة الجديد الذي تقوم وزارة الهجرة باستكماله عملية الحصول على تصاريح الإقامة والعمل لآلاف المهاجرين. الذين يعيشون في إسبانيا إذا تمت الموافقة عليه.

ومن المتوقع أن يصل القانون الجديد إلى مجلس وزراء إسبانيا في منتصف نوفمبر.

ويهدف مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تمكنت صحيفة الباييس من الوصول إليه. إلى تقليل الوقت المطلوب للحصول على تصاريح الإقامة والعمل وتسهيل اندماج الأجانب في سوق العمل الإسبانية.

وفقًا لصحيفة الباييس، فإن المستفيدين الرئيسيين من التغييرات الجديدة هم الطلاب والعمال والأسر وطالبي اللجوء. الذين رُفضت طلباتهم في السنوات الأخيرة.

ويسمح مشروع القانون للأجانب الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية. ويخططون للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل بأن يكونوا مؤهلين للقيام بذلك بعد عامين من وصولهم إلى هذا البلد. بدلاً من القاعدة الحالية التي تصل إلى ثلاث سنوات.

كما تهدف التغييرات الجديدة إلى تقديم انتقال أكثر سلاسة إلى تصاريح الإقامة والعمل.

وفقًا لنفس المصدر، تهدف التغييرات الجديدة إلى تقديم انتقال أكثر سلاسة وبساطة. من الإقامة القائمة على الدراسة إلى تصريح الإقامة والعمل.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز. إن الحكومة ستطبق تغييرات جديدة على لوائح الهجرة في نوفمبر لتسريع عملية الحصول على الوثائق للمهاجرين. الذين يعيشون في البلاد. جاءت تعليقاته خلال اجتماع مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء الإسباني أيضًا إن بلاده تخطط لتسهيل استقرار الوافدين الجدد، وتعزيز الهجرة.

وقال إن إسبانيا بحاجة إلى الاختيار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة فقيرة منغلقة.